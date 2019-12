La Jolla Community Calendar:

Dec. 18, 2019-Jan. 2, 2020 — Local activities, events, club gatherings and civic-group meetings

Two Featured La Jolla Events:

• Under the Sea and the Scope: Ever wondered how the creatures in tide pools come into being? With scientists from the Scripps Institution of Oceanography, you’ll handle live sea stars and urchins, observe fertilization and development under the microscope, and learn about the research activities at SIO, 3 p.m. Saturday, Jan. 4, 2020 at La Jolla Riford Library, 7555 Draper Ave. Free. Ages 10-18. Seats 20. Register at bit.ly/exploreprogram

• New Year’s Eve at Noon: Bring the family for activities, refreshments and a ‘countdown to noon’ — 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Tuesday, Dec. 31, 2019 at Dan McKinney Family YMCA, 8355 Cliffridge Ave., La Jolla. Free. (858) 453-3483. bit.ly/dmfymca

Thursday, Dec. 18, 2019

• Sunrise Rotary Club of La Jolla meets, 7 a.m. The Shores Hotel, 8110 Camino Del Oro. $20. (619) 992-9449.

• Silver Age Yoga, 9 a.m. La Jolla Community Center, 6811 La Jolla Blvd. Donation. (858) 459-0831. ljcommunitycenter.org

• Qi Gong, 9:30 a.m. Riford Library, 7555 Draper Ave. (858) 453-6719. lajollalibrary.org

• Chair Yoga, 10:15 a.m. La Jolla Community Center, 6811 La Jolla Blvd. (858) 459-0831. ljcommunitycenter.org

• Balance & Mobility exercise class, 10:30 a.m. Chateau La Jolla, 233 Prospect Ave. (858) 459-4451.

• Pool Exercise, 10:45 a.m. Casa de Mañana pool, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

• Pen to Paper writing group meets, 1 p.m. Riford Library, 7555 Draper Ave. (858) 552-1657. lajollalibrary.org

• La Jolla Traffic & Transportation Board meets, 4 p.m. Dec. 18, La Jolla Recreation Center, 615 Prospect. St.

• Thriving Thursdays wellness lecture, 6 p.m. PDG Health, 909 Prospect St., Suite 290B. (858) 459-5900.

• Harp concert, 6:30 p.m. Osteria Romantica, 2151 Avenida de la Playa.

Friday, Dec. 20, 2019

• Chair Exercise, 9 a.m. Casa de Mañana lower lounge, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

• Tai Chi, 10 a.m. beginner, 10:45 a.m. advanced, La Jolla Rec Center, 615 Draper Ave. (858) 552-1658.

• Cardio/Strength exercise class, 10:30 a.m. Chateau La Jolla, 233 Prospect Ave. (858) 459-4451.

• Duplicate Bridge game, 11:30 a.m. La Jolla Cove Bridge Club, 1160 Coast Blvd. $2 for members, guests welcome. (858) 459-7000. lajollacovebridgeclub.org

• Kiwanis Club of La Jolla meets, noon, La Jolla Presbyterian Church, 7155 Draper Ave. Club invites anyone interested to lunch. First three meetings free, then $15 (858) 900-2710. kiwanisclublajolla.org

Saturday, Dec. 21, 2019

• Community bike ride, 8:45 a.m. California Bicycle, 7462 La Jolla Blvd. Bring your bike, some for rent. (858) 454-0316.

• Seniors Computer Group meets, 9:30 a.m. Wesley Palms, 2404 Loring St., Pacific Beach. Free for visitors, $1 monthly membership. (858) 459-9065.

• Informed Prostate Cancer Support Group meets, 10 a.m. Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Center Auditorium, 10905 Road to the Cure, La Jolla. Patients and loved ones welcome. ipcsg.org

• Dog adoption event with Operation Greyhound, 11 a.m. to 2 p.m. Ark Antiques, 7620 Girard Ave. (858) 459-7755.

• Writer’s Block writing group meets, noon. La Jolla Riford Library, 7555 Draper Ave. (858) 552-1657.

• Holiday tea, 2-4 p.m. La Valencia Hotel, 1132 Prospect St. Cost: From $46. (858) 476-6870.

Sunday, Dec. 22, 2019

Winter Solstice and Hanukkah begins

• La Jolla Open Aire Farmers Market, 9 a.m. to 1 p.m. Girard Avenue at Genter Street. (858) 454-1699. lajollamarket.com

• Duplicate Bridge game, 11:30 a.m. La Jolla Cove Bridge Club, 1160 Coast Blvd. $2 for members, guests welcome. (858) 459-7000. lajollacovebridgeclub.org

• Harp concert, 11:30 a.m. Piazza 1909, 7731 Fay Ave.

Monday, Dec. 23, 2019

• Chair Exercise, 9 a.m. Casa de Mañana lower lounge, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

• Exercise class for adults 55 and older, 9:45 a.m. United Methodist Church of La Jolla, 6063 La Jolla Blvd. (858) 459-3870.

• Silver Sneakers Strength & Balance exercise class, 10 a.m. Casa de Mañana, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

Tuesday, Dec. 24, 2019

• Holiday film favorites screen 9:30 a.m. to 6 p.m. in the La Jolla Community Room, La Jolla Riford Library, 7555 Draper Ave. (858) 552-1657.

• Balance & Mobility exercise class, 10:30 a.m. Chateau La Jolla, 233 Prospect Ave. (858) 459-4451.

• Pool Exercise, 10:45 a.m. Casa de Mañana pool, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

• Current Events Talk, 11 a.m. Casa de Mañana community room, 849 Coast Blvd. Open to the public. (858) 454-2151.

Wednesday, Dec. 25, 2019

Christmas Day

Thursday, Dec. 26, 2019

• Silver Age Yoga, 9 a.m. La Jolla Community Center, 6811 La Jolla Blvd. Donation. (858) 459-0831. ljcommunitycenter.org

• Qi Gong, 9:30 a.m. Riford Library, 7555 Draper Ave. (858) 453-6719. lajollalibrary.org

• Chair Yoga, 10:15 a.m. La Jolla Community Center, 6811 La Jolla Blvd. (858) 459-0831. ljcommunitycenter.org

• Balance & Mobility exercise class, 10:30 a.m. Chateau La Jolla, 233 Prospect Ave. (858) 459-4451. trobinson@chateaulajollainn.com

• Pool Exercise, 10:45 a.m. Casa de Mañana pool, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

Friday, Dec. 27

• Chair Exercise, 9 a.m. Casa de Mañana lower lounge, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

• Tai Chi, 10 a.m. beginner, 10:45 a.m. advanced, La Jolla Rec Center, 615 Draper Ave. (858) 552-1658

• Cardio/Strength exercise class, 10:30 a.m. Chateau La Jolla, 233 Prospect Ave. (858) 459-4451. trobinson@chateaulajollainn.com

• Duplicate Bridge game, 11:30 a.m. La Jolla Cove Bridge Club, 1160 Coast Blvd. $2 for members, guests welcome. (858) 459-7000. lajollacovebridgeclub.org

Saturday, Dec. 28, 2019

• Art Class for Kids, 10 a.m. ages 5 and older, Riford Library, 7555 Draper Ave. (858) 453-6719. lajollalibrary.org

• Community bike ride, 8:45 a.m. California Bicycle, 7462 La Jolla Blvd. Bring your bike, some for rent. (858) 454-0316.

• Seniors Computer Group meets, 9:30 a.m. Wesley Palms, 2404 Loring St., Pacific Beach. Free for visitors, $1 monthly membership. (858) 459-9065.

Sunday, Dec. 29, 2019

• La Jolla Open Aire Farmers Market, 9 a.m. to 1 p.m. Girard Avenue at Genter Street. (858) 454-1699. lajollamarket.com

• Duplicate Bridge game, 11:30 a.m. La Jolla Cove Bridge Club, 1160 Coast Blvd. $2 for members, guests welcome. (858) 459-7000. lajollacovebridgeclub.org

• Harp concert, 11:30 a.m. Piazza 1909, 7731 Fay Ave.

Monday, Dec. 30, 2019

• Chair Exercise, 9 a.m. Casa de Mañana lower lounge, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

• Exercise class for adults 55 and older, 9:45 a.m. United Methodist Church of La Jolla, 6063 La Jolla Blvd. (858) 459-3870.

• Silver Sneakers Strength & Balance, 10 a.m. Casa de Mañana, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

Tuesday, Dec. 31, 2019

New Year’s Eve

• Balance & Mobility exercise class, 10:30 a.m. Chateau La Jolla, 233 Prospect Ave. (858) 459-4451. trobinson@chateaulajollainn.com

• Pool Exercise, 10:45 a.m. Casa de Mañana pool, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

• Current Events Talk, 11 a.m. Casa de Mañana community room, 849 Coast Blvd. Open to the public. (858) 454-2151.

Wednesday, Jan. 1, 2020

Happy New Year!

Thursday, Jan. 2, 2020

• Silver Age Yoga, 9 a.m. La Jolla Community Center, 6811 La Jolla Blvd. Donation. (858) 459-0831. ljcommunitycenter.org

• Qi Gong, 9:30 a.m. Riford Library, 7555 Draper Ave. (858) 453-6719. lajollalibrary.org

• Chair Yoga, 10:15 a.m. La Jolla Community Center, 6811 La Jolla Blvd. (858) 459-0831. ljcommunitycenter.org

• Balance & Mobility exercise class, 10:30 a.m. Chateau La Jolla, 233 Prospect Ave. (858) 459-4451. trobinson@chateaulajollainn.com

• Pool Exercise, 10:45 a.m. Casa de Mañana pool, 849 Coast Blvd. (858) 454-2151.

• Harp concert, 6:30 p.m. Osteria Romantica, 2151 Avenida de la Playa.

All events are FREE unless otherwise noted.

